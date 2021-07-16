شيرين عبد الوهاب تكشف للسيسي عن أغلى وأجمل ما تسمعه منه

وجهت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس بلادها، عبد الفتاح السيسي، بعد أن غنت أمامه في احتفالية مبادرة "حياة كريمة"، التي أقيمت أمس.

وأكدت شيرين عبد الوهاب للرئيس المصري، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنها تشرفت بالغناء أمامه، وأنها شاركت في الاحتفالية التي وصفتها بـ"الحدث العظيم".

وعن مبادرة "حياة كريمة" المخصصة لتطوير قرى الريف المصري، قالت شيرين عبد الوهاب في تغريدتها: "بإذن الله سيرفع لأول مرة عن الملايين من أهلنا المعاناة ويبلغون حياة كريمة يستحقوها".

بعد ذلك أكدت شيرين عبد الوهاب للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن ذكره لله تعالى في كل خطاباته من أجمل وأغلى ما تسمع، وأكثر شيء يطمئنها على بلدها.

اتشرفت اني غنيت قدام سيادتك و شاركت في حدث عظيم انشالله لأول مرة هيرفع عن ملايين من اهلنا المعاناة و يوصلهم لحياة كريمة يستحقوها، ربنا يخليك و يحفظك لمصر و لينا.و ذكرك لربنا في كل خطابات سيادتك بجد حاجة من اجمل و اغلى ما اسمع و اكثر شيء بيطمنني على بلدي. #شكرا_سيادة_الرئيس pic.twitter.com/Ii7tPIruNn — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) July 16, 2021

​وشاركت المطربة المصرية مع تغريدتها، اليوم الجمعة، صورة لها وهي تؤدي التحية العسكرية للرئيس المصري في حفل أمس الخميس.

وغنت شيرين عبد الوهاب في احتفالية مبادرة "حياة كريمة" أغنية "مصر دايما".

يشار إلى أن اسمي شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب، حسام حبيب، كانا قد تصدرا محركات البحث خلال الأيام الماضية، عقب تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، قيل إنها بين والد حسام حبيب وبين إحدى الفتيات، يتحدث فيها عن أن ابنه سيقوم باستغلال ثروة شيرين من أجل الزواج عليها كي ينجب، وهو الأمر الذي نفاه حسين حبيب والد حسام.

​من جانبه، خرج حسين حبيب، والد حسام حبيب عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

وردت شيرين عبد الوهاب على أزمة التسريب الصوتي، ونفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين، فيما كشف زوجها حسام حبيب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيل المسرب، مؤكدا أن الصوت ليس مفبركا، وأنه قطع علاقته بوالده وقرر مقاضاته بسبب هذا التسجيل.