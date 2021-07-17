دنيا سمير غانم توجه رسالة جديدة إلى والدتها دلال عبد العزيز... صورة

وجهت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة جديدة إلى والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، التي ما زالت تخضع حتى الآن للعلاج في أحد المستشفيات، منذ إصابتها بفيروس كورونا وتداعياته التي وصلت للجهاز التنفسي.

ونشرت دنيا، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها وهي طفلة برفقة والدتها وهي تداعبها، ووجهت لها رسالة قائلة: "ربنا يشفيكي يا مامي يا حبيبتي".

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وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، صورة تجمعها مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.

وكشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا" في مصر، الدكتور محمد النادي، الأسبوع الماضي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، المتواجدة في الرعاية المركزة منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وأكد محمد النادي، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني عبر شاشة "CBC"، إن "دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين، وإلى الأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها، حيث إنها لم تتماثل للشفاء وتعاني من أعراض ما بعد كورونا".

وقال إنها تتواجد على جهاز التنفس الاصطناعي، ولكنه جهاز غير ثاقب بدون أنبوبة حنجورية، ما يعني أنه يوجد قناع فقط يمدها بالأكسجين اللازم، موضحا أن الفنانة المصرية تستطيع أن تتنفس بدون جهاز التنفس، ولكن في هذه الحالة سينخفض معدل الأكسجين في جسدها، كما أن المجهود الخاص بالتنفس سيتزايد.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.