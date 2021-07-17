هالة صدقي تعلق لأول مرة على حكم حبس زوجها السابق

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي، لأول مرة، على صدور حكم من محكمة الأسرة بحبس زوجها السابق سامح سامي، لمدة عام في دعوى النفقة المرفوعة منها، والبالغة قيمتها 320 ألف جنيه مصري.

ونشرت هالة صدقي، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة من تهنئة محاميها الخاص، لحصولها على حكم بإثبات نسب أطفالها لها وحبس زوجها. وقالت إن "زوجها سامح سامي، دمر أسرة بأكملها من خلال أفعاله والتشهير بزوجته وأولاده على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للعودة لها".

واعتذرت إلى جمهورها بسبب إقحامهم في حياتها الشخصية، مؤكدة أن هذا آخر منشور عنه في حياتها، قائلة: "بعتذر عن إقحامكم في مشاكلي وأعدكم أنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية التي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزوره ولم يهتم غير بنفسه فقط ولكن وجبت تبرئة أطفالي من هذا الشخص".

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وكانت محكمة أسرة قصر النيل قضت برفض دعوى زوج الممثلة هالة صدقي، التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، كما قضت بحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة لطفليه.

وجاء في تقرير نشره موقع "المصراوي"، نقلا عن المحامي رفعت الشريف الموكل عن هالة صدقي، أن المحكمة قضت بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها.

يشار أن هالة صدقي تعرضت مؤخرا لأزمة مع زوجها عقب تلقي إنذار بالطاعة، وعلقت بأنه يمكث خارج البلاد وأن شقة الزوجية هي شقتها، فضلا عن عدم وجود بيت للطاعة أو طلاق شفهي في الدين المسيحي.