محاكمة عجوز ألمانية عمرها 96 سنة بتهمة قتل 11 ألف شخص

قرّرت محكمة ألمانية محاكمة عجوز تبلغ من العمر 96 عاما، متهمة إياها بالتواطؤ في قتل أكثر من 11 ألف شخص حين كانت سابقا سكرتيرة في معسكر هتلر في شتوتهوف أثناء الاحتلال النازي لبولندا في الحرب العالمية الثانية.

وستتم محاكمتها أمام محكمة الإقليمية في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية، بتهمة المساعدة في القتل الممنهج لآلاف الأشخاص، وفقا لما نقله موقع شبكة الإذاعة الألمانية "دوتش ويل".

وقالت المحكمة: "إن المحاكمة ستبدأ مؤقتًا في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".

وجاء في لائحة الاتهام: "المتهمة بارتكاب جرائم القتل، كانت سكرتيرة في مكتب معسكر الاعتقال النازي شتوتهوف السابق بين يونيو/ حزيران 1943 وأبريل/ نيسان 1945".

وتضيف اللائحة: "يُزعم أنها ساعدت قادة المعسكر في القتل المنهجي للمعتقلين هناك وقد تم استجوابها عدة مرات بشأن المحرقة كشاهد".