رئيس لجنة تحكيم كان يكشف اسم الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية قبل الإعلان الرسمي

كشف المخرج الأمريكي سبايك لي، رئيس لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي، اسم الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية كأفضل فيلم هذا العام، قبل الموعد المحدد لإعلان اسم الفائز رسميا.

وعاد مهرجان كان، أكبر مهرجانات السينما في العالم، إلى الريفييرا الفرنسية بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، في لحظة من الارتباك خلال مراسم الختام، تسرع لي وكشف أن فيلم "تيتان" للمخرجة الفرنسية الشابة جوليا دوكورنو فاز بالسعفة الذهبية كأفضل فيلم، وذلك قبل الموعد المقرر للكشف عن اسم الفائز بأكبر جوائز المهرجان.

✨ Julia DUCOURNAU, lauréate de la Palme d'or #Cannes2021 pour TITANE ! Félicitations à toute l'équipe du film !

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✨ Julia DUCOURNAU has been awarded the 2021 Palme d'or! Congratulations to the whole film crew! #Cannes2021 #Awards #PalmedOr #TITANE pic.twitter.com/8APqMaoZ3D — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021

​وفيلم "تيتان"، تدور أحداثه في أجواء خيالية ويتناول قصة سفاح. وأثار انقساما بين النقاد حيث أشاد البعض بما فيه من إبداع بينما انتقده آخرون بسبب أسلوبه الأهوج والفوضوي.