رئيس لجنة تحكيم كان يكشف اسم الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية قبل الإعلان الرسمي

✨ Julia DUCOURNAU, lauréate de la Palme d'or #Cannes2021 pour TITANE ! Félicitations à toute l'équipe du film !

✨ Julia DUCOURNAU has been awarded the 2021 Palme d'or! Congratulations to the whole film crew! #Cannes2021 #Awards #PalmedOr #TITANE