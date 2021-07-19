حلا شيحة توجه رسالة جديدة إلى والدها بعد تصريحاته بشأن أزمتها الأخيرة

وجهت الفنانة المصرية، حلا شيحة، رسالة جديدة إلى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعد أن ردت على تصريحاته بشأن أزمتها الأخيرة، مؤكدة حبها له وتفهمها لخوفه عليها من أي ضرر.

وقالت حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام: "حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش يقدر يخلف بنا ابداً وانا متفهمة حبك وخوفك عليا وانت أغلى الناس، انت غالي عندنا كلنا".

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وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة هاجم ابنته الفنانة حلا، بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني بسبب طرح فيديو كليب يجمعها معه في مشاهد من فيلم "مش أنا" المطروح حاليا في السينما في العالم العربي.

وعبَّر أحمد شيحة، خلال تصريحات إعلامية، عن غضبه الشديد تجاه ابنته وما تفعله وتقوله، مؤكداً أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج، واعتبر أن خطأها هذه المرة كبير جداً، وأن والدتها مريضة وانهارت عندما علمت بما كتبته.

وردت بعدها حلا على والدها، موضحة مدى صدمتها من رأيه في أزمتها الأخيرة، وموقفه من زوجها معز مسعود، مشددة على أن موقفها من الفن واضح وأن القرار الذي اتخذته بشأن فيلم "مش أنا" كان بكامل إرادتها وأنها ليست مدفوعة من أحدهم ولا حتى زوجها.

وتعرضت حلا شيحة لموجة كبيرة من الانتقاد والهجوم من قبل زملائها الفنانين، بعد أن تبرأت من فيديو كليب مع المطرب تامر حسني. وقالت حلا شيحة: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

وهاجم عدد من الممثلين والفنانين حلا شيحة بسبب تصريحاتها، وأبرزهم إلهام شاهين، وراندا البحيري، والشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمخرج محمد العدل، بالإضافة إلى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

من جهته، اتخذ نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، موقفا صارما ضد حلا شيحة، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن فيلمها "مش أنا". وقال أشرف زكي إنه "انزعج لما بدر من تلك السيدة (حلا شيحة).. لا أصدق ما قيل. لا عودة لمن يقول الفن حرام. لا مكان لها في النقابة".

وأوضح نقيب الممثلين أن حلا شيحة ليست عضوة في النقابة، حيث تم شطبها بعدما تركت الفن لفترة تتجاوز 11 عاما، وأنه كان سيتم مناقشة عودتها قريبا". وأكد أنه حزين بعد ما سمع هذا الكلام، فالسيدة التي قالت ذلك (حلا شيحة) تعمل بتصريح بعد إلحاح لعودتها، ولن تكون عضوة في النقابة.