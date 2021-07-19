اليابان تبتكر أسرة خاصة لمنع العلاقات الجنسية بين الرياضيين داخل القرية الأولمبية في طوكيو...صورة

نشرت الصفحة الرسمية للمنظمة الأولمبية الروسية على منصة "تلغرام" صورة تكشف عن المواد المستخدمة في صناعة الأسرّة المحضّرة للاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021.

وأظهرت الصورة المنتشرة القوالب الداخلية للأسرّة والمصنوعة من الكرتون الصلب المعاد تدويره.

وكشفت مجلة معلومات خاصة أن الأسرّة الموزّعة على غرف اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو صممت من شركة Airweave.

وتتميز هذه الأسرّة بحجمها غير المعتاد، حيث صنعت خصيصا لتناسب شخصًا واحدًا فقط.

وأشار أحد المنظمين إلى أن هذه الأسرة الموضوعة للاعبين جاءت كرسالة مفتوحة للاعبين المشاركين في الألعاب الأولمبية في طوكيو بالتقيد بإجراءات التباعد وعدم إقامة العلاقات الجنسية بين الرياضيين نظرا لصغر الأسرّة وعدم تحملها للأوزان.