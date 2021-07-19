نقل دببة من لبنان إلى الولايات المتحدة لتأمين حياة أفضل لها

تحدثت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، عن نقل دبين من حديقة للحيوانات في لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت القناة الفرنسية أن جمعية خاصة غير حكومية قامت بنقل دبين من فصيلة الدببة البنية السورية من حديقة حيوانات بالقرب من مدينة صور جنوبي لبنان.

وبحسب الوكالة، الدبان هومير وأوليسيس اللذان يبلغان 18 عاماً ويزن كل منهما 130 كغ أُنقذا من حديقة حيوانات، حيث كانا يعيشان في مساحة ضيقة ولا تتوافر لهما كمية كافية من الطعام.

وتنتمي الدببة البنية السورية إلى نوع فرعي صغير نسبياً من الدببة البنية المعرّضة للانقراض. وهذا النوع من الدببة لم يعد موجوداً في البرية في سوريا أو لبنان، بحسب منظمة "بير كونسرفيشن" البريطانية غير الحكومية.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان أنها تمكنت من جعل صاحب الدبين يفرج عنهما بعدما أقنعته "بأنهما يستحقان أفضل من القفصين الاسمنتيين الصغيرين اللذين كانا محتجزين فيهما لأكثر من عشر سنوات".