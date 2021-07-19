إليسا في رسالة على تويتر: للي ما يوافق على رأيي يلغي متابعتي

أكدت المطربة اللبنانية إليسا على حريتها في إبداء رأيها بكل ما يخص وطنها وما يعانيه.

وبحسب تدوينة لها عبر حسابها في موقع "تويتر" كتبت إليسا: "تويتر منبر للرأي، وأنا كمواطنة بيحقلي أعطي رأيي بكل المواضيع اللي بتعنيني وبتعني وطني".

تويتر منبر للرأي، وأنا كمواطنة بيحقلي أعطي رأيي بكل المواضيع اللي بتعنيني وبتعني وطني. اللي ما بيوافق على رأيي أو أسلوبي بيقدر بكل بساطة يلغي المتابعة. واللي بدو يسمع أغانيي فيه يسمعن وين ما كان، بس عا تويتر ما بغني، بعطي رأيي لو ما عجب كتار! — Elissa (@elissakh) July 18, 2021

وطالبت إليسا جمهورها بأن يلغي متابعتها إن لم يعجبه رأيها قائلة: "اللي ما بيوافق على رأيي أو أسلوبي بيقدر بكل بساطة يلغي المتابعة".

ولفتت إلى أن "تويتر" ليس مكانا لعرض الأغاني، قائلة: "واللي بدو يسمع أغانيي فيه يسمعن وين ما كان، بس عا تويتر ما بغني، بعطي رأيي لو ما عجب كتار"!