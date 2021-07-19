فيديو يوثق شجار فنان مصري مشهور مع شباب في الشارع

حصد مقطع فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر لقطة من شجار الفنان المصري حمو بيكا مع مجموعة من الشباب في مارينا بالساحل الشمالي على العديد من المشاهدات.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربي" أن الشجار اندلع إثر وقوع حادث اصطدام بين سيارة الفنان حمو بيكا بأخرى كانت تعبر أحد الدورانات أمام بوابة 5.

ظهر مطرب المهرجانات في الفيديو وهو يوجه شتائم لأصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب، مع تبادل الاشتباك والشتائم بين الطرفين، لينتهي العراك في مركز الشرطة.

وأوضح أحمد، الشخص الذي تعارك معه حمو بيكا، أنه كان يقوم مع ابن عمه بجولة في مارينا 5، وخلال مرور سيارتهم بأحد الدورانات اصطدموا بسيارة أخرى كانت قادمة من الأمام دون أن تهدئ من سرعتها أمام الدوران، ليتفاجآ بأنها سيارة حمو بيكا.

وتابع أحمد: "نزل بيكا برفقة مجموعة من 4 شباب كانوا معه من السيارة واعتدوا بالضرب علينا"، مشيرا إلى أن بيكا ظل يردد "أنا هوريكوا أنا هعمل إيه أنا حمو بيكا"، ولفت أحمد إلى أنهم بعد توجههم إلى قسم الشرطة طلب منهم بيكا تعويضا قيمته 300 ألف جنيه، وفي النهاية ارتضى بـ70 ألف جنيه بعد مفاوضات لتخفيض المبلغ.