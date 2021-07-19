مطرب مهرجانات مصري يكشف أرباحه من يوتيوب... فيديو

"آخر فاتورة جاتلي من يوتيوب كانت بـ 15 ألف دولار"... هكذا أكد عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية المصري.

وبحسب ما قاله كمال في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب فإن "يوتيوب بيجيب فلوس بشكل شهري ولكن ممكن أخدها بعد شهرين ولا حاجة، وده طبيعي لما الأغنية تعدي الـ100 مليون مشاهدة".

وأشار المطرب الشعبي إلى أن بعض أغنياته لا يحصل منها على شيء، معللا بأن طرحها على قنوات يوتيوب غير قناته يجعلها غير خاصة به ولا تحقق مشاهدات، وبالتالي لا يمكن أن يحاسبه يوتيوب عليها.

ولفت كمال إلى أن الحفلات هي مصدر دخله الأساسي، مؤكدا أنه يعتمد عليها دائما.

وعن سبب اتجاهه لأغاني المهرجانات قال كمال إنه تعرض للظلم بسببها، مؤكدا أنه اتجه إليها لأن الجمهور يحبها.

وقال "أنا كنت بغني أغاني عادية وكويسة جدا، وكان معايا فرقة محترمة، كنت أنا والفرقة كلها بناخد 2000 أو 3000 جنيه، وألاقي المهرجانات راكبة خالص على اللون بتاعي، طب أنا عايز أكل عيش، يبقى لازم أروح للسكة دي".