توقيف لاعب في الدوري الإنجليزي بسبب اتهامات بارتكاب جرائم تحرش جنسية بحق أطفال

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف لاعب محترف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم من قبل السلطات، وذلك بسبب اتهامات متعلقة بجرائم وعمليات تحرش بأطفال.

وكشفت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية هوية اللاعب الذي يلعب لصالح فريق إيفرتون الإنجليزي في الدوري الممتاز، وهو الأيسلندي غيلفي سيغوردسون، والذي يبلغ 31 عاما، ومتأهل.

وبحسب الصحيفة، تم توقيف اللاعب احتياطيا ريثما يتم التحقيق بالموضوع المتعلق بالتحرش الجنسي بأولاد تحت السن القانوني.

كما أشارت المصادر أن السلطات عثرت في منزل اللاعب المتهم على أدوات وأشياء متعلقة بالجنس.

وفي السياق نفسه، نفت زوجة المتهم كل الاتهامات الموجهة إليه عبر صفحتها على "إنستغرام"، لكنها قامت بعد ساعات بإزالة المنشور.

كما أعلن فريق ايفرتون الإنجليزي توقيف تجميد عقد اللاعب حتى تبيان الحقيقة الكاملة.