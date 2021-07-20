تسجيل
12:04 GMT20 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    تسريبات تكشف عن مواصفات "آيفون 13" وموعد إصداره

    © REUTERS / EDGAR SU
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 00
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047442765_0:151:3072:1879_1200x675_80_0_0_5285276a879381159a5fd485ffccd024.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202107201049615486-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86-13-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87/

    كشفت تسريبات عن بعص خصائص ومميزات هاتف "آبل" القادم "آيفون 13".

    ووفقا للتسريبات الحديثة، تعتزم "آبل" تقديم طراز واحد على الأقل من سلسلة "آيفون 13" بتصميم دون منفذ شحن، وهو أمر ممكن الآن بفضل شحن "MagSafe"، كما يمكن أيضًا توقع بعض الترقيات الكبيرة للشاشات والكاميرات وربما تقنية البطارية الجديدة.

    من المتوقع أن تطلق شركة "آبل" العنان لسلسلة "آيفون" في سبتمبر/آيلول من هذا العام... ونظرًا لأن الإطلاق ليس بعيدًا جدًا، فإن مطحنة الشائعات تعمل بنشاط على تسريب المعلومات حول الجيل التالي من أجهزة "آيفون".

    المعلومات الجديدة التي ظهرت على التوقيت الرقمي لا تتحدث عن تشكيلة "آيفون 13"، ولكن الجيل القادم من "آيفون إس إي" يصل العام المقبل في الآونة الأخيرة، حيث ادعى المحلل المعروف "مينغ تشي كو" أن "آيفون إس إي 2022" سيكون مزودًا بمعالج محدث. ويذكر أنه قد يتم إطلاقه في النصف الأول من عام 2022.

    هاتف آيفون
    © flickr.com / freestocks.org
    عيب تقني في هواتف "آيفون" يعطل شبكات "واي فاي" فيها
    وفقا له، فإن "آبل" ستقدم مرة أخرى أربعة أحجام لـ "آيفون 13"، لذلك يمكنك أن تتوقع "آيفون 13 ميني" بحجم 5.4 بوصة و6.1 بوصة "آيفون 13" و6.1 بوصة "آيفون 13 برو" و6.7 بوصة "آيفون 13 برو ماكس".

    وكشف المسرب الشهير "مينغ تشي كو"، أن "آبل" ستقوم بإعادة ميزة ماسح بصمات الأصابع لهواتفها بعد أن أزالتها منذ 2017 مع طرح أجهزة "آيفون إكس"، خاصة أن العديد من مستخدمي هواتف آيفون اشتكوا من أن ميزة "بصمة الوجه" في أجهزتهم تتسبب لهم ببعض المتاعب أحيانًا ولا تتعرف على وجوههم أثناء ارتدائهم الكمامات، ما يضطرهم لإدخال كلمة المرور لفك قفل الشاشة في تلك الحالات.

    كما أن إحدى الشائعات المثيرة للاهتمام التي ظهرت تشير إلى أن شركة "آبل" تبحث عن موردين لكاميرا "ذات عدسة مطوية"، من شأنها تحسين التكبير البصري للكاميرا الخاصة بـ "آيفون 13"، يعني التصميم الذي يشبه المنظار أن العدسة المقربة يمكن تكديسها عموديًا، بدلاً من أفقيًا، ما يعني أنه يمكنك زيادة التكبير البصري دون زيادة حجم الهاتف.

    علاوة على ذلك، توقع كو، أن يشتمل كل من "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" على فتحات أكبر في الكاميرات، كما أن كلا الهاتفين سيأتيان بفتحة f / 1.8، أعلى من f / 2.4 المتاح حاليًا، هذا، مقترنًا بعدسة سداسية العناصر، يعني دخول المزيد من الضوء عبر الكاميرا وتحسين جودة الصورة.

    ولا يوجد دليل في هذه المرحلة يشير إلى أن "آبل" ستطلق "آيفون" ليكون قابلا للطي في عام 2021 إلى جانب "آيفون 13"، على الرغم من أن الأجهزة القابلة للطي أصبحت أكثر شيوعًا وبأسعار معقولة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ماكس 2021
    افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021"
    هل اتفقت أخيرا أمريكا وألمانيا حول التيار الشمالي 2؟
    هل اتفقت أخيرا أمريكا وألمانيا حول "التيار الشمالي 2"؟
    إنفوجرافيك... شروط يجب توافرها في الأضحية
    شروط يجب توفرها في الأضحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك