تسريبات تكشف عن مواصفات "آيفون 13" وموعد إصداره

ووفقا للتسريبات الحديثة، تعتزم "آبل" تقديم طراز واحد على الأقل من سلسلة "آيفون 13" بتصميم دون منفذ شحن، وهو أمر ممكن الآن بفضل شحن "MagSafe"، كما يمكن أيضًا توقع بعض الترقيات الكبيرة للشاشات والكاميرات وربما تقنية البطارية الجديدة.

من المتوقع أن تطلق شركة "آبل" العنان لسلسلة "آيفون" في سبتمبر/آيلول من هذا العام... ونظرًا لأن الإطلاق ليس بعيدًا جدًا، فإن مطحنة الشائعات تعمل بنشاط على تسريب المعلومات حول الجيل التالي من أجهزة "آيفون".

المعلومات الجديدة التي ظهرت على التوقيت الرقمي لا تتحدث عن تشكيلة "آيفون 13"، ولكن الجيل القادم من "آيفون إس إي" يصل العام المقبل في الآونة الأخيرة، حيث ادعى المحلل المعروف "مينغ تشي كو" أن "آيفون إس إي 2022" سيكون مزودًا بمعالج محدث. ويذكر أنه قد يتم إطلاقه في النصف الأول من عام 2022.

وفقا له، فإن "آبل" ستقدم مرة أخرى أربعة أحجام لـ "آيفون 13"، لذلك يمكنك أن تتوقع "آيفون 13 ميني" بحجم 5.4 بوصة و6.1 بوصة "آيفون 13" و6.1 بوصة "آيفون 13 برو" و6.7 بوصة "آيفون 13 برو ماكس".

وكشف المسرب الشهير "مينغ تشي كو"، أن "آبل" ستقوم بإعادة ميزة ماسح بصمات الأصابع لهواتفها بعد أن أزالتها منذ 2017 مع طرح أجهزة "آيفون إكس"، خاصة أن العديد من مستخدمي هواتف آيفون اشتكوا من أن ميزة "بصمة الوجه" في أجهزتهم تتسبب لهم ببعض المتاعب أحيانًا ولا تتعرف على وجوههم أثناء ارتدائهم الكمامات، ما يضطرهم لإدخال كلمة المرور لفك قفل الشاشة في تلك الحالات.

كما أن إحدى الشائعات المثيرة للاهتمام التي ظهرت تشير إلى أن شركة "آبل" تبحث عن موردين لكاميرا "ذات عدسة مطوية"، من شأنها تحسين التكبير البصري للكاميرا الخاصة بـ "آيفون 13"، يعني التصميم الذي يشبه المنظار أن العدسة المقربة يمكن تكديسها عموديًا، بدلاً من أفقيًا، ما يعني أنه يمكنك زيادة التكبير البصري دون زيادة حجم الهاتف.

علاوة على ذلك، توقع كو، أن يشتمل كل من "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" على فتحات أكبر في الكاميرات، كما أن كلا الهاتفين سيأتيان بفتحة f / 1.8، أعلى من f / 2.4 المتاح حاليًا، هذا، مقترنًا بعدسة سداسية العناصر، يعني دخول المزيد من الضوء عبر الكاميرا وتحسين جودة الصورة.

ولا يوجد دليل في هذه المرحلة يشير إلى أن "آبل" ستطلق "آيفون" ليكون قابلا للطي في عام 2021 إلى جانب "آيفون 13"، على الرغم من أن الأجهزة القابلة للطي أصبحت أكثر شيوعًا وبأسعار معقولة.