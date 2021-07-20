أم تحول جسدها إلى درع لإنقاذ طفلتها...فيديو

يمتلك كل إنسان قوة كامنة ربما لا يدرك حجمها إلا عندما يتعرض لموقف مفاجئ يكشف له حقيقة تلك القوة، التي يمكنها أن تواجه رياح عاتية.

وتعد عاطفة الأم أفضل نموذج يكشف حجم القوة الكامنة داخل البشر، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة خطر يهدد أحد أبنائها.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية لحظة قيام أم بحماية طفلتها من رياح عاتية باستخدام جسدها، الذي تحول إلى درع يمنع الرياح من دفعها بعيدا.

وتقول الصحيفة إنه لا يوجد شيء أكثر قوة من أم تقوم بحماية ابنتها أثناء الرياح العاتية، مشيرة إلى أن الأم كانت تسير على متن "سكوتر" بأحد الشوارع في الصين، عندما أسقطتها الرياح القوية أرضا وكادت تسحب الفتاة بعيدا لولا قيام الأم بحمايتها.

وتمكنت الأم من حماية الفتاة بجسدها إلى أن تراجعت قوة الرياح، فتمكنت من النهوض مرة أخرى بعدما تعرضت لعدة إصابات.

No one is stronger than a mother protecting her child. pic.twitter.com/UHDdDHirSA — SCMP News (@SCMPNews) July 19, 2021

ويظهر الفيديو أن قوة الرياح تسببت في انقلاب العديد من المركبات في الشوارع كما أدت إلى اقتلاع بعض الحواجز.