ما هي آخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز؟

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، أن ياسمين عبد العزيز، تستجيب للعلاج بصورة مطمئنة، لكنها لم تتعافى بشكل جيد حتى الآن.
#عاجل .. استقرار حذر للحالة الصحية للفنانة #ياسمين_عبدالعزيزhttps://t.co/ASIfB4VeAB— بوابة الوطن (@ElwatanNews) July 20, 2021
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من عائلة ياسمين عبد العزيز أن زوجها أحمد العوضي، وطفليها سيف وياسمين، حرصا على الوجود بجانبها في أول أيام العيد.
يذكر أنه تم نقل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى إحدى المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما تعرضت لتسمم في الدم، إثر عملية جراحية لاستئصال ورم في الرحم.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلوث الدم حدث أثناء عملية نقل دم، ونتج عنها دخولها في غيبوبة استمرت 16 ساعة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.
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