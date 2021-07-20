الصين تكشف عن أسرع قطار على سطح الأرض... فيديو وصور

كشفت الصين النقاب عن أسرع قطار في العالم بحسب ما وصفته الصحافة المحلية.

القطار الذي تم تصنيعه في مدينة شينغداو الساحلية، وصف بأنه أسرع مركبة تتحرك على سطح الأرض في العالم، بسرعة قصوى تصل لـ600 كم في الساعة.

ويتميز القطار بأنه مغناطيسي، ويعمل باستخدام القوة الكهرومغناطيسية مرتفعا فوق المسار دون ملامسة القضبان الحديدية.

وبحسب ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، فإن هذا الابتكار يمثل أحدث إنجاز علمي وتكنولوجي للبلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية، وفقا لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية (سي آر آر سي).