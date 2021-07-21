فنانة لبنانية تكشف عن شكلها بعد معاناتها مع انقطاع الكهرباء... فيديو

نشرت الفنانة ال​لبنان​ية، ​نادين الراسي، مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كشفت فيه​ معاناتها مع انقطاع ​الكهرباء​ في لبنان.

وظهرت نادين في المقطع بشعر مبلول، وقالت: "هذا الحمام رقم 3 لليوم، الكهرباء تنقطع بشكل كثيف وبس تنقطع مندبق ونستحم بمياه باردة".

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وأضافت قائلة: "عندما تعود الكهرباء للانقطاع ندخل للاستحمام، بكرا بس يبطل في ماي شو منعمل؟".

وكانت صدمت نادين متابعيها بتخليها عن شعرها الطويل لتغيّر اللوك، معتمدة قصة الشعر الكاريه المتدّرج متوسط الطول مع غرّة، والتي أضافت إلى وجهها إشراقة ومنحتها جاذبية مضاعفة وحيوية لافتة.

وأبدى المتابعون إعجابهم بهذه التسريحة، متغزلين بها وتساءلوا في الوقت ذاته إن كانت هذه الإطلالة، هي لتجسيد شخصية جديدة في عمل درامي.