هيفاء وهبي تعايد جمهورها في عيد الأضحى بمجموعة صور مع دراجة هوائية

أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة صيفية على دراجة هوائية، لتقدم لمتابعيها مجموعة من الصور وتنشرها على حسابها الخاص عبر موقع "إنستغرام".

ونشرت مجلة "كل يوم" الإلكترونية صورا من جلسة التصوير الجديدة التي أطلت من خلالها الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة متميزة وهي في الطبيعة مع دراجة هوائية.

ووجهت من خلالها المعايدة لمحبيها والجمهور بعيد الأضحى المبارك، حيث علّقت قائلة: "سلة ورود، والعيد عليكم يعود. كل عام وأنتم بخير"، وأضافت: "عيد أضحى مبارك".

وسبق لهيفاء أن عبرت عن حزنها وامتعاضها للحال الذي وصل إليه بلدها، بعدما احتُجزت في سيارتها قبل أيام، بسبب إقفال الطرقات في بيروت، إثر إعلان ​سعد الحريري​ اعتذاره عن تأليف الحكومة الجديدة، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس الـ22 ألف ليرة لبنانية، ما دفع ببعض المحتجين إلى النزول إلى الشارع، وعلقت قائلة: "خسارة هالبلد كيف صار".