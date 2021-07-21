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    الشاي الأخضر

    5 فوائد صحية لشرب الشاي الأخضر يوميا

    © Fotolia / Nishihama
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    ينطوي تناول الشاي الأخضر يوميا على عدة فوائد، فهو مضاد قوي للأكسدة وليس له أضرار جانبية تذكر كتلك المشروبات المحملة بالكافيين مثل القهوة والشاي الأحمر.

    وبحسب موقع only my health فإن هناك 5 فوائد رئيسية لتناول الشاي الأخضر بشكل منتظم يوميا.

    مزارع ماتسيستينسكي تشاي في منطقة خوستينسكي بسوتشي
    © Sputnik . Nina Zotina
    دراسة... الشاي الأخضر يمكنه معالجة السرطان

    1.فقدان الوزن

    مشروب سحري ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون بسبب وجود مركب يسمى بمضادات الأكسدة، فهو يساعد في تحسين الجهاز الهضمي وزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك والذي بدوره يساعد على فقدان الوزن.

    وثبت أن الشاي الأخضر بإمكانه تقليص الدهون الخطرة في منطقة البطن أي الدهون الحشوية التي تحيط بالأعضاء داخل تجويف البطن، وذلك كونه يساعد على زيادة معدل الأيض بشكل سريع.

    كوب من الشاي الأخضر إذا تم تناوله بانتظام يمكن أن يقلل بشكل كبير من نسبة الدهون في الجسم وحجم الخصر ودهون البطن ووزن الجسم.

    2. يساعد على تحسين عمل الدماغ

    كوب من الشاي الأخضر يفعل أكثر من مجرد جعلك تشعر بالنشاط مثل فنجان من الشاي أو القهوة لأنه يساعد على تحسين أداء الدماغ والإنتاجية والمزاج والذاكرة وسرعة رد الفعل.

     نظرًا لوجود الكافيين والأحماض الأمينية في الشاي الأخضر، فإنه يعمل كمنشط ويعمل كمركب معزز للدماغ.

    احتواء الشاي الأخضر على الحمض الأميني L-theanine يمنحه تأثيرا مضادا للقلق على الدماغ كما أنه يزيد من إنتاج الدوبامين وموجات ألفا في الدماغ.

    يفيد الشاي الأخضر في حماية نيوترونات الدماغ نظرا لاحتوائه على مادة الكاتيكين، كذلك ثبت أن تناوله بشكل يومي يقلص من مخاطر الإصابة بالتنكس العصبي.

    3.يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

    البوليفينول ذلك المركب العضوي العطري الموجود في الشاي الأخضر، يعمل على تقليل الالتهابات والوقاية من أنواع عديدة من مرض السرطان كسرطان البروستاتا الشائع لدى الرجال والقولو والمستفيم والبنكرياس والفم والكلى والثدي.

    4. الوقاية من السكري من النوع الثاني

    الشاي الأخضر يعتبر الحل الأسهل الذي يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 لأنه يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستوى السكر في الدم في الجسم.

    5. التخلص من رائحة الفم الكريهة

    ليس فقط رائحة الفم الكريهة فوجود الكاتيكين في الشاي الأخضر يعمل على محاربة عدة مشاكل بينها التسوس والبلاك، ويمنح الفم نفسا منعشا.

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