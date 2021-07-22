تويتر بدأت باختبار زر للإعجاب و"عدم الإعجاب" للتغريدات

أعلنت منصة "تويتر" عن إطلاق ميزة أو خاصية جديدة، من خلال إضافة رمز جديد، قالت فيه إنه لا يعني بالإطلاق "عدم الإعجاب".

ففي تغريدة نشرتها المنصة، تحدثت فيها عن الرمز الذي وصفته بأنه لا يعني "عدم الإعجاب" بشكل نهائي أو مباشر.

This isn't quite a dislike button. In this research experiment, the thumbs down icon is a down vote that lets us know that you think the reply isn’t relevant to the conversation. We want to better understand the types of replies you do and don't find relevant in a convo. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021

وإنما يمثل تصويتا يمكن للمستخدم الاستعانة به في حال عارض فكرة ما كتب أو نشر.

وبحسب القائمين على المنصة فإن هدف هذا الرمز هو محاولة فهم بشكل أفضل ردود الأفعال التي تنشر أو يتم التعليق بها على المنشورات.