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    طفل يلعب

    هذا ما يحدث لمعدة طفلك إذا ابتلع بطارية... فيديو

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    غالبا ما يقوم الأطفال بابتلاع البطاريات الدائرية الصغيرة كونها بحجم الأزرار وتشبه الحلويات، وهي متوفرة دائما في الألعاب وسلاسل المفاتيح وأيضا أجهزة التحكم عن بعد للتلفزيون، وعواقب هذا الأمر خطيرة جدا.

    شاركت إحدى النساء من أستراليا متابعيها عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، مقطع فيديو صادم أظهرت فيه خطورة ابتلاع الطفل للبطاريات الدائرية الصغيرة وما قد يحدث لمعدته، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي صان" البريطانية.

    لهذا قامت نيكي بتجربة على النقانق، حيث أجرت فتحة في منتصف كل قطعة ووضعت البطاريتين فيهما، وأضافت العسل كل 10 دقائق إلى قطعة واحدة دون الثانية لتري المتابعين الفرق بينهما خلال ساعتين فقط.

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    وبعد ساعتين، صورت نيكي التفحم والسواد الذي حل بقطعة النقانق، لتمثل الضرر المماثل الذي يحدث في معدة الطفل الصغير إذا ما ابتلع بطارية واحدة.

    وأشارت نيكي إلى أن إضافة العسل كل عشر دقائق كان لإظهار تقليل كمية الضرر الممكن حدوثه، إلا أنه لا يفي بالغرض كليا، ويبقى الاتصال الفوري بالإسعافات ضروري جدا.

    إن خطر ابتلاع البطارية كبير جدا، وعلى الآباء والكبار الانتباه إلى ما يضعه أطفالهم فيي أفواههم، لأن البطاريات بحجم العملة المعدنية إذا ما علقت في حلق الطفل، يقوم اللعاب بشكل تلقائي بإطلاق تيار كهربائي، يؤدي هذا بعد ذلك إلى تفاعل كيميائي يمكن أن يحرق المريء بشدة في أقل من ساعتين.

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