فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بعد قصة حب مميزة

دخلت الفنانة اللبنانية، رولا سعد، القفص الذهبي بعد أن تكللت قصة حبها مع المهندس يحيى الخضر وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط.

وشاركت الفنانة رولا صور حفل زفافها مع متابعيها على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" عبر خاصية تطبيق الحالة، وفقا لما نقله موقع "لبنان 24" اللبناني.

وكانت رولا سعد قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تعيش علاقة حب مع شخص من خارج الوسط الفني، وأنه من مواليد سوريا ومقيم في أمريكا ومن أصول فلسطينية.

كما قالت إنهما التقيا لأول مرة خلال احتفالها بعيد ميلادها في أغسطس/ آب الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبحا مقرّبين من بعضهما البعض.