فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بعد قصة حب مميزة

وشاركت الفنانة رولا صور حفل زفافها مع متابعيها على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" عبر خاصية تطبيق الحالة، وفقا لما نقله موقع "لبنان 24" اللبناني.
زوجها من خارج الوسط الفني.. #رولا_سعد تحتفل بزفافها في #لبنان.. صور#صدى_البلد #البلد @rolasaadsingerhttps://t.co/7W0TGXKj2u pic.twitter.com/GZWk2ES8GL— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) July 23, 2021
وكانت رولا سعد قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تعيش علاقة حب مع شخص من خارج الوسط الفني، وأنه من مواليد سوريا ومقيم في أمريكا ومن أصول فلسطينية.
كما قالت إنهما التقيا لأول مرة خلال احتفالها بعيد ميلادها في أغسطس/ آب الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبحا مقرّبين من بعضهما البعض.
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