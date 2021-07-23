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    مئات من المجسمات لمؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ ضمن تظاهرة ضد أمام مبنى الكونغرس الأمريكي الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018

    مؤسس "فيسبوك" يتصدر قائمة أعلى تكاليف الحماية الشخصية لرؤساء شركات التكنولوجيا

    © REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
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    تصدّر مؤسس موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ومديره التنفيذي، مارك زوكربرغ، قائمة أعلى تكاليف الحماية الشخصية لرؤساء الشركات العالمية رفيعي المستوى.

    وبحسب تقرير صادر عن موقع "بروتوكول"، فقد أنفقت الشركات العملاقة الموجودة في وادي السليكون في أمريكا ما مجموعه 46 مليون دولار في العام الماضي لحماية كبار مديريها، وكان من هذا الرقم 23.4 مليون دولار فقط للأمن الشخصي لزوكربرغ.

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    ولفت الموقع إلى أن الرقم الأخير يشكل ارتفاعا في تكاليف حماية مارك زوكربرغ، التي بلغت 20.4 مليون دولار في عام 2019.

    وعزت شركة "فيسبوك" الزيادة في تكاليف حماية زوكربرغ إلى بروتوكولات "كوفيد-19" الجديدة، وتأمين حماية إضافية له أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما تضمّن المبلغ بدل الضريبة بقيمة 10 ملايين دولار و13.4 مليون دولار إضافية للأمن الشخصي لمؤسس "فيسبوك".

    وأشار موقع "بروتوكول" إلى أنه نتيجة لذلك، تفوق مارك زوكربرغ كثيرا على الآخرين في قائمة أكثر تكاليف الحماية الشخصية لرؤساء الشركات العالمية، بما في ذلك أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، الذي دفع 1.6 مليون دولار فقد كتكاليف لحمايته الشخصية.

    وفي إشارة إلى مدى خوف "فيسبوك" على مديريها، فقد احتلت مديرة العمليات في الشركة، شيريل ساندبرغ، المرتبة الثانية في القائمة بتكاليف أمان بقيمة 7.6 مليون دولار في عام 2020.

    وواجهت شركة "فيسبوك" اتهامات عديدة خلال الفترة الماضية، منها نشر معلومات خاطئة عن لقاح فيروس "كورونا" المستجد، بحسب ما أعلن عنه البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

    وتعكس النتائج الموجودة في القائمة المكانة المتزايدة للنخبة العاملة في مجال التكنولوجيا، الذين أصبحوا أكثر شهرة إلى جانب القيمة السوقية المتضخمة لشركاتهم التي تقدم خدمات ذات شعبية عالمية.

    وتشمل قائمة النفقات الأمنية لعام 2020، 11 شخصًا هم:

    1) مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ: 23.4 مليون دولار

    2) مديرة العمليات في "فيسبوك" شيريل ساندبرغ: 7.5 مليون دولار

    3) الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" المؤسسة لموقع "غوغل" سوندار بيشاي: 5:4 مليون دولار

    4) مؤسس شركة "ليفت" للنقل الشخصي جون زيمر: 2.06 مليون دولار

    5) مؤسس شركة "أوراكل" لاري إليسون: 1.71 مليون دولار

    6) مؤسس شركة "سناب شات" إيفان شبيغل: 1.67 مليون دولار

    7) الرئيس التنفيذي لشركة "سيلز فورس" مارك بينيوف: 1.31 مليون دولار

    8) رئيس شركة "أمازون" جيف بيزوس: 1.6 مليون دولار

    9) رئيس شركة "أوبر" للنقل دارا خسروهاشي: 849 ألف دولار

    10) الرئيس التنفيذي لشركة "ليفت" لوغان غرين: 599 ألف دولار

    11) الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك: 740 ألف دولار

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