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    القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية

    ريهام سعيد تكشف أسباب اعتزالها الإعلام نهائيا... منها تعرضها لضغوط نفسية

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    كشفت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، أمس الخميس، أسباب اتخاذها قرار اعتزال الإعلام بصورة نهائية، وذلك بعد مسيرة إعلامية امتدت إلى 20 عاما.

    وقالت في تصريحات لـفضائية "صدى البلد" المصرية إن "العمل في الإعلام أصابها بالضغط النفسي، خاصة وأنها تحقق مشاهدات عالية"، لافتة إلى أن برنامجها "صبايا الخير" حصد 40 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" الشهر الماضي، وأنها ترى هذه المشاهدات فاقت التوقعات، بحسب رأيها.

    المذيعة المصرية ريهام سعيد
    © Photo / Facebook/ RehamSaeedOfficial
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    وتابعت مؤكدة أنها لن تستطيع إرضاء أذواق جميع الناس فيما تقدمه من محتوى، وهو ما يفسر تعرضها لضغط نفسي طوال الوقت.

    وأضافت أنه منذ اكتشافها أنها مصابة بمرض السكري وتعرضها لمشاكل أخرى نتيجة الضغط النفسي، قررت اعتزال الإعلام والتفرغ للتمثيل. 

    كما أوضحت ريهام سعيد لـ"صدى البلد" أنها اعتزلت التمثيل لمدة عام واحد هو 2015، وأنها انتهت لتوها من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "وادي الجن"، وكذلك مسلسل "السيدة زينب".

    وفي منشور طويل لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، اعترفت ريهام سعيد أنه بعد إصابتها بمرض السكر وتعرضها لبعض المشاكل، قررت أن تعتزل الإعلام تماما وتتفرغ للتمثيل.

    وفيما كشفت ريهام سعيد أن "قرارها خطوة صعبة تحمل مخاطر كبيرة عليها، لكنها على الأقل أصبحت تسعى وراء حلمها حتى وهي في هذا العمر".

    وطلبت سعيد من نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي أن يساعدها في أن يغير من فكرة المخرجين والمنتجين عنها، وهي أنها مذيعة ترغب في التمثيل.

    كما أعربت للمخرجة المصرية، كاملة أبو ذكري، عن رغبتها في أن تتعاون معها فنيا، ولو بتقديم مشهد واحد في أي من أعمالها المقبلة.

    وقالت: "لقد جاء الوقت كي أستمتع بما أفعله وأحبه، خاصة عندما يكون في عصر ليس به وساطة أو محسوبية، ومن يجتهد سيصل إلى غايته، لا تتركوا حلمكم مهما فات الوقت".

    ويأتي إعلان ريهام سعيد اعتزالها المثيل نهائيا بعد إعلانها الشهر الماضي انتهاء برنامجها الشهير "صبايا الخير".

    وأثار برنامج "صبابا الخير"، من تقديم ريهام سعيد،العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك عقب عرضها حلقة تضمنت قيامها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.

    ورصدت ريهام سعيد في الحلقة كيفية اصطياد الذئاب والثعالب، وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، الأمر الذي أثار غضبا ضد مقدمة البرامج المصرية.

    يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عامين للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

    وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

    وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003 من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.

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