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    القهوة

    دراسة: تناول فنجان من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من مخاطر مشكلة شائعة في القلب

    © CC0 / Pixabay
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    توصلت دراسة إلى أن تناول فنجان من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من مخاطر مشكلة شائعة تصيب القلب.

    ووجدت الدراسة الأمريكية أن تناول فنجان واحد من القهوة يمكن أن يحد من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب بنسبة ثلاثة في المئة، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.

    وفي المملكة المتحدة يعاني أكثر من مليوني شخص سنويا من مشاكل في ضربات القلب.

    امرأة تحمل الهاتف وكوبا من القهوة
    © Sputnik . CHIOSEA_ION
    طبيب قلب يحدد متى تكون القهوة قاتلة

    ورغم أن عدم انتظام ضربات القلب عادة ما يكون غير ضار، إذا تم تشخيصه بشكل صحيح، إلا أن بعض الحالات قد تكون قاتلة.

    ويعني عدم انتظام ضربات القلب أن القلب ينبض بسرعة كبيرة، أو بطيئا جدا، أو بشكل غير منتظم.

    وأجرت الدراسة جامعة كاليفورنيا لتقييم العلاقة بين استهلاك منتجات الكافيين الشائعة وخطر عدم انتظام ضربات القلب.

    قام الدكتور أون جيونغ كيم، زميل الفيزيولوجيا الكهربية للقلب بجامعة كاليفورنيا، وفريقه بتحليل البيانات الصحية والوراثة وعادات استهلاك القهوة لـ 386 ألفا و258 مشاركا على مدى خمس سنوات.

    وخلال فترة الدراسة، وجد أن 16 ألفا و979 مشاركا أصيبوا باضطراب في ضربات القلب.

    بعد تعديل عوامل مثل الخصائص الديموغرافية والظروف المرضية المشتركة وعادات نمط الحياة، أكدت النتائج أن كل فنجان قهوة عادي يقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب بنسبة ثلاثة في المئة.

    واستبعدت الدراسة أن يكون استهلاك القهوة المعتاد أو الاختلافات الوراثية في التمثيل الغذائي للكافيين مرتبطة بزيادة مخاطر عدم انتظام ضربات القلب

    وقال الدكتور كيم: "في هذه الدراسة الجماعية ارتبطت الكميات المتزايدة من تناول القهوة بشكل اعتيادي بانخفاض مخاطر عدم انتظام ضربات القلب".

    وأضاف أن هذا كان الحال خاصة بالنسبة للرجفان الأذيني وتسرع القلب فوق البطيني.

    ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟

    ويعرف عدم انتظام ضربات القلب بأنه خلل في إيقاع القلب، قد يتراوح بين إزعاج بسيط أو مشكلة قاتلة، حيث لا تعمل النبضات الكهربائية المسؤولة عن تنسق دقات القلب بشكل صحيح، الأمر الذي يؤدي إلى أن يخفق القلب بسرعة كبيرة أو بطيئة للغاية أو غير منتظمة.

    تشمل الأعراض خفقان القلب والشعور بالدوار والإغماء وضيق التنفس، على الرغم من أن وجود هذه الأعراض لا يشير دائما إلى مشكلة في ضربات القلب.

    يمكن لغالبية من يعانون من اضطراب دقات القلب أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، إذا تم تشخيص المشكلة بشكل صحيح.

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