"غوغل درايف" يضيف ميزة "حظر" بعض المستخدمين من مضايقات محتملة

يستعد محرك البحث الأمريكي "غوغل" لإضافة ميزة جديدة على خدمته "درايف" خلال الأسبوعين المقبلين، وهي حظر (بلوك) حسابات أخرى من مشاركة ملفات معها.

كما تمنع الميزة أيضا تلك الحسابات المرفوضة من الوصول إلى أي ملفات تم مشاركتها معها في الماضي، كما تحذف أيا من ملفاتهم السابقة من محرك الأقراص.

وأطلقت "غوغل" هذه الخدمة في الأساس لمكافحة المضايقات المحتملة والبريد العشوائي على النظام الأساسي.

وقالت "غوغل" عن الميزة الجديدة في بيان لها إن "إمكانات مشاركة "غوغل درايف" تزيد من الإنتاجية والتعاون، لكن يمكن للجهات الفاعلة السيئة أن تسيء استخدام الأدوات التي تهدف إلى تسهيل المشاركة المفيدة، وهذا هو السبب في أننا نخلق طريقة لحظر المستخدمين الآخرين".

The Verge: Google Drive service getting Block Users feature.https://t.co/m4hB2bMbaX — Faintdreams (@faintdreams) July 23, 2021

وأشارت إلى أن حظر حساب في "غوغل درايف" سيؤدي أيضا إلى منع تلك الحسابات من التفاعل مع الشخص الذي فرض الحظر عبر خدمات "غوغل" الأخرى، مثل "Hangouts" و"Chat".

ووفقا لصفحة الدعم الخاصة بشركة "غوغل"، فإن خيار حظر مستخدم سيبرز إذا نقرت بزر الماوس الأيمن على ملف شاركه معك في "غوغل درايف".

كما لفتت إلى أنها ستوفر خيار إلغاء الحظر في وقت لاحق.