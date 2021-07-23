كاني ويست ينهار باكيا أمام كيم كارداشيان وآلاف من معجبيه بعد غنائه "فقدت عائلتي"... صور

انهار مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، أمس الخميس، أمام زوجته السابقة، عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بعد أدائه إحدى أغنياته ألبومه الجديد، وذلك بحضور الآلاف من معجبيه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لويست (44 عاما) وهو ينهار باكيا في حفل الاستماع إلى ألبومه الجديد "دوندا"، داخل استاد "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، وذلك أثناء غنائه "Love Unconditionally" (حب غير مشروط)، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Kanye West delivers emotional performance of song about 'losing my family' at 'Donda' listening event - Fox Newshttps://t.co/i5vwGQRsTR — NewsfeedsMedia (@NewsfeedsMedia) July 23, 2021

ولم يتمالك كاني ويست دموعه أثناء ترديده كلمات الأغنيات التي تشير إلى "فقدانه عائلته".

Strongest track on the record to date, Kanye West sings "I'm losing my family" on "LOVE UNCONDITIONALLY" while kneeling at the Mercedes Benz Arena. #DONDA ❤️‍🔥 pic.twitter.com/QNJi87zB8B — Paulo Albuquerque (@Albuquerqueph) July 23, 2021

من جانبها، حرصت كيم كارداشيان (40 عاما) على دعم طليقها، بحضور حفل الاستماع إلى ألبومه الجديد، إلى جانب أبنائهما نورث وساينت وشيكاغو وسالم، وكانت ترتدي نظارة سوداء كبيرة الحجم.

Kim Kardashian e família no show de lançamento do álbum DONDA do seu ex marido Kanye West #KimKardashian #KanyeWest #DONDA pic.twitter.com/PxdkqoemZ4 — kdashbrasil (@kdashbrasil) July 23, 2021

واستوحى كاني ويست اسم ألبومه "دوندا" من اسم والدته، دوندا ويست، التي توفيت في عام 2007.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من كيم كارداشيان بشأن بكاء طليقها كاني ويست في حفل الاستماع إلى ألبومه الجديد، وتأثره بعبارة "لقد فقدت عائلتي".

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، في فبراير/شباط، بعد قرابة 7 أعوام من الزواج.

وبحسب موقع "تي إم زي"، فإن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.