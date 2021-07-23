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    نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، مع زوجها مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست

    كاني ويست ينهار باكيا أمام كيم كارداشيان وآلاف من معجبيه بعد غنائه "فقدت عائلتي"... صور

    © REUTERS / DANNY MOLOSHOK
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    انهار مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، أمس الخميس، أمام زوجته السابقة، عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بعد أدائه إحدى أغنياته ألبومه الجديد، وذلك بحضور الآلاف من معجبيه.

    وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لويست (44 عاما) وهو ينهار باكيا في حفل الاستماع إلى ألبومه الجديد "دوندا"، داخل استاد "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، وذلك أثناء غنائه "Love Unconditionally" (حب غير مشروط)، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

    ولم يتمالك كاني ويست دموعه أثناء ترديده كلمات الأغنيات التي تشير إلى "فقدانه عائلته".

    من جانبها، حرصت كيم كارداشيان (40 عاما) على دعم طليقها، بحضور حفل الاستماع إلى ألبومه الجديد، إلى جانب أبنائهما نورث وساينت وشيكاغو وسالم، وكانت ترتدي نظارة سوداء كبيرة الحجم.

    واستوحى كاني ويست اسم ألبومه "دوندا" من اسم والدته، دوندا ويست، التي توفيت في عام 2007.

    كيم كارداشيان
    © AP Photo / Charles Sykes/Invision
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    ولم يصدر أي تصريح رسمي من كيم كارداشيان بشأن بكاء طليقها كاني ويست في حفل الاستماع إلى ألبومه الجديد، وتأثره بعبارة "لقد فقدت عائلتي".

    وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، في فبراير/شباط، بعد قرابة 7 أعوام من الزواج.

    وبحسب موقع "تي إم زي"، فإن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

    وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

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