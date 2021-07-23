إعلان نهاية سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة "بيس"

أعلنت الشركة اليابانية "كونامي"، هذا الأسبوع، أنها لن تطور بعد الآن لعبتها الشهيرة لكرة القدم "Pro Evolution Soccer" والتي تعرف اختصارا باسم "PES" وبين المستخدمين العرب بـ"بيس".

بدأت سلسلة ألعاب كرة القدم للمطور الياباني العريق تحت أسماء "Winning 11" في اليابان و"International Superstar Soccer" في الخارج، ومنذ عام 2001 أصبح الاسم "بيس"، والتي ظلت لفترة طويلة وخاصة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أفضل بكثير من منافتسها الرئيسية "فيفا".

استخدمت "كونامي" العلامة التجارية "eFootball" جنبا إلى جنب مع "بيس" لفترة من الوقت، ولكنها قررت الآن – بعد الإعلان عن التغييرات الجديدة – الإبقاء على "إي فوتبول" فقط وتجاهل الإصدارات السنوية الدورية، حسبما ذكر موقع "بي سي جيمر".

ستكون "إي فوتبول" عبارة عن منصة مجانية للعب كرة قدم، والتي يتم تشغيلها بواسطة المحتوى القابل للتنزيل "DLC"، وسيتم إطلاقها هذا الخريف على أجهزة الكمبيوتر. تم تطويرها على محرك غير واقعي يتميز بالتقاطع مع وحدة التحكم ومشغلات الأجهزة المحمولة.

لن يُسمح لمستخدمي الأجهزة المحمولة باللعب المشترك إلا باستخدام وحدة تحكم. اللعب المشترك يعني قدرة المستخدمين على اللعب بعضهم مع بعض عبر الإنترنت في الوقت نفسه، وبواسطة منصات ألعاب مختلفة (كمبيوتر وموبايل على سبيل المثال).

قالت الشركة في بيان إن نموذج المحتوى القابل للتنزيل: "سيوفر المباريات المحلية تضم أندية برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وغيرها مجانا عند الإطلاق".

لكن في المستقبل، سيتم بيع إضافات معينة للعبة كمحتوى ملحق اختياري، مما يمنح اللاعبين الحرية في بناء تجربة خاصة تحاكي اهتماماتهم.