سر المقطع الذي جمع أكثر من 4 ملايين مشاهدة... ماذا فعل الرجل لزوجته؟

تداول مستخدمو موقع "تيك توك" للفيديوهات مقطعًا مصورًا حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة، لرجل قرر أن يفاجئ زوجته.

وأجّر درو غوتفريد قاعة السينما لزوجته كايلا، لكي يعرض لها عبر شاشتها مناسبة مفقودة عمرها 14 عاما، وهي الفيديو الخاص بزفافهما.

وقام درو بإعداد المفاجأة لزوجته في عيد زواجهما الـ14، يوم الأربعاء الماضي.

وتزوج درو وكايلا غوتفريد في ولاية أوريغون الأمريكية منذ 14 عاما، ومثل العديد من الأزواج، تم تصوير حفل زفافهما حتى يتمكنا من إعادة إحيائه لسنوات قادمة، ولكن قيل لهما وقتها إن الفيديو تم محوه بالخطأ، لتنهار الزوجة في البكاء، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

لكن قبل بضعة أشهر من ذكرى زواجهما الـ14، قال الزوج درو غوتفريد إن صديقا له وزوجته عثر على نسخة من فيديو حفل زفافهما في كنيستهما، وأعطى الشريط إلى درو الذي قرر تحويله إلى هدية ذكرى لزوجته كايلا.

وقال درو غوتفريد في فيديو "تيك توك" إنه استأجر دار عرض سينمائي، وأخبر زوجته كايلا أنهما سيشاهدان أحد أفلامها المفضلة، لكن بعدما جلست وانطفات الأنوار، فوجئت بتشغيله فيديو زفافهما المفقود.

وفي الفيديو الذي جذب أكثر من 4 ملايين مشاهدة، تظهر الزوجة كايلا وهي تنخرط في البكاء تأثرا بمجرد عرض الفيديو في قاعة العرض.

وأكد زوجها درو لـموقع "إنسايدر" الأمريكي أنه لم يكن يتوقع أن يحظى الفيديو الخاص به بملايين المشاهدات، خاصة وأنه أول فيديو ينشره على الإطلاق على "تيك توك".

وقال: "أنا سعيد لأن كل شيء سار بشكل جيد، وأن الجميع يشاركوننا فرحتنا وسعادتنا التي شعرنا بها".

وتابع: "لقد كانت السنوات الـ14 الماضية مذهلة، وكايلا وأنا متحمسان لمواصلة بناء ذكريات مثل هذه لبقية حياتنا معا".