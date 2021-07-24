هند القاسمي تنفي مزاعم تمثيلها مؤسسة النفط الليبية في مؤتمر موناكو

وقالت القاسمي في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "أنا لست في موناكو ولم أحضر مؤتمرا تجاريا هناك أساسًا ولم أتحدث باسم الدولة الليبية ولست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو استثمار ليبيا. إشاعات ينشرها الحاقدون وينقلها الجهلاء ويتداولها العامة".

أنا لست في موناكو و لم أحضر "مؤتمر تجاري" هناك أساسًا و لم أتحدث بإسم الدوله الليبية و لست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو إستثمار ليبيا. إشاعات ينشرها الحاقدون و ينقلها الجهلاء و يتداولها العامه.@noc_libya — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) July 23, 2021

كما نفت هند القاسمي أن تكون لها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي غير حسابيها على تويتر وإنستغرام، بعد تداول صورة لحساب منسوب إليها على موقع "لينكد إن" زعم مروجوه أنها عرفت نفسها فيه بأنها عضوة في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

من جهته، نفى منتدى الاستثمار في التنمية المستدامة، المنظم لمؤتمر موناكو، أن تكون الإماراتية هند القاسمي قد شاركت فيه.

وكتب المنتدى على حسابه في تويتر: "تؤكد إدارة المنتدى أن الشيخة هند القاسمي لم تكن جزءا من المؤتمر الذي عقد في كوت دي آزور. وأي إشارة إلى هذه المشاركة هي مجرد خطأ".

The management of CC Forum confirms that HH Sheikha Hend Al-Qassimi did NOT take part in CC Forum Cote-d-Azur. Any reference to such participation is a mistake. — CC Forum "Investment in Sustainable Development" (@ForumChallenge) July 23, 2021

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع ليبية زعمت، في وقت سابق، أن الشيخة هند القاسمي شاركت في مؤتمر الاستثمار والتنمية المستدامة، الذي عقد في موناكو، في وقت سابق هذا الشهر، ممثلة للهيئة الوطنية الليبية للنفط.