جورج وسوف يصف حفله الأول في السعودية بـ"ليلة من العمر"

علق الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم السبت، على حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، والذي شهد حضورا كثيفا من جانب محبيه.

وشارك الوسوف، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يضم مقتطفات من حفله الأول في المملكة، ولحظة وصوله إلى جدة بطائرة خاصة، واستقباله في المطار.

وفي الفيديو، وصف جورج وسوف حفله الأول في السعودية بأنه "ليلة من العمر"، ووجه الشكر إلى هيئة الترفيه السعودية ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، وكذلك الشركة المنظمة للحفل.

كما وجه وسوف الشكر الأكبر لجمهور جدة حيث أحيا الحفل، الذي أكد أنه أحبه واستمع إلى أغنياته منذ سنوات، وقابله أمس الجمعة لأول مرة.

جدة ٢٠٢١، ليلة من العمر 🙏

شكراً على الدعوة @GEA_SA و @Turki_alalshikh وشكراَ على التنظيم الاكثر من مميز @Benchmark_ksa والشكر الاكبر لجمهور جدّة الذي احبني واستمع الى اغنياتي منذ سنين ورأيته في الامس للمرة الاولى

❤️ pic.twitter.com/mdegKW9wu2 — Georges Wassouf (@wassouf) July 24, 2021

​وكان جورج وسوف قال لجمهوره بعد صعوده على المسرح في حفله الأول بالمملكة العربية السعودية: "مساء الخير من كل القلب لجمهور ظل يسمعني لسنوات ويحبني وأول مرة أراه اليوم".

وأدى وسوف في حفل العديد من أغنياته الشهيرة، منها "خسرت كل الناس" و"سلف ودين" و"علم قلبي الشوق".