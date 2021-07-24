شريهان عن مسرحيتها "كوكو شانيل": هذه أنا

أصدرت الفنانة المصرية، شريهان، أول تعليق لها على عودتها إلى المسرح بعد غياب 20 عاما، في مسرحية بعنوان "كوكو شانيل".

وقال شريهان في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، عن شعار يستخدم في المسرحية: "حولوا كل محنة إلى منحة: هذا أنا".

أنا فرحانه وسعيدة .. فخورة إني قدرت أسعدكم سعادة محترمه تليق بشرف إنتظاركم و حبكم و إحترامكم و تقديركم يا لميس .. وهكذا في نظري و قلبي و دمي و فكري الفن لابد أن يكون و لازم أن يكون، بدون أي تنازل في كل وأي شئ..



ونعم يا حبيبتي "حولوا كل محنة إلى منحة" هذا أنا.

🤍 https://t.co/LswskmBtGp — Sherihan (@Sherihan) July 24, 2021

​وتابعت شريهان في تعليقها على تغريدة سابقة للإعلامية، لميس الحديدي، بقولها: "أنا فرحانه وسعيدة، وفخورة أنني قدرت أسعدكم سعادة محترمه تليق بشرف انتظاركم و حبكم و احترامكم و تقديركم يا لميس".

واستمرت قائلة: "هكذا في نظري و قلبي و دمي و فكري الفن، لابد أن يكون ويجب أن يكون، بدون أي تنازل في كل وأي شيء".

وكانت لميس الحديدي قد قالت في تغريدتها: "كوكو شانيل نقله مسرحية غير مسبوقه تضع المسرح المصري في مكان جديد يضاهي المسارح العالمية أخراجا، وإنتاجا، وتأليفا، وحركة، وديكور".

وأردفت قائلة: "دقة التفاصيل مبهرة، أما الأيقونة شيريهان فالغياب زادها تألقا ووهجا، هذه شيريهان أخرى في مكان فريد تصنع من المعاناة".