شريهان عن مسرحيتها "كوكو شانيل": هذه أنا

وقال شريهان في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، عن شعار يستخدم في المسرحية: "حولوا كل محنة إلى منحة: هذا أنا".
أنا فرحانه وسعيدة .. فخورة إني قدرت أسعدكم سعادة محترمه تليق بشرف إنتظاركم و حبكم و إحترامكم و تقديركم يا لميس .. وهكذا في نظري و قلبي و دمي و فكري الفن لابد أن يكون و لازم أن يكون، بدون أي تنازل في كل وأي شئ..— Sherihan (@Sherihan) July 24, 2021
ونعم يا حبيبتي "حولوا كل محنة إلى منحة" هذا أنا.
🤍 https://t.co/LswskmBtGp
وتابعت شريهان في تعليقها على تغريدة سابقة للإعلامية، لميس الحديدي، بقولها: "أنا فرحانه وسعيدة، وفخورة أنني قدرت أسعدكم سعادة محترمه تليق بشرف انتظاركم و حبكم و احترامكم و تقديركم يا لميس".
واستمرت قائلة: "هكذا في نظري و قلبي و دمي و فكري الفن، لابد أن يكون ويجب أن يكون، بدون أي تنازل في كل وأي شيء".
وكانت لميس الحديدي قد قالت في تغريدتها: "كوكو شانيل نقله مسرحية غير مسبوقه تضع المسرح المصري في مكان جديد يضاهي المسارح العالمية أخراجا، وإنتاجا، وتأليفا، وحركة، وديكور".
وأردفت قائلة: "دقة التفاصيل مبهرة، أما الأيقونة شيريهان فالغياب زادها تألقا ووهجا، هذه شيريهان أخرى في مكان فريد تصنع من المعاناة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)