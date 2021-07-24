فنان مصري يعتذر بعد نشره خبر وفاة دلال عبد العزيز

قدم فنان مصري، اعتذارا بعد نشره خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، والذي نفته أسرتها، التي قالت إنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة.

وقال الفنان عمرو عبد الجليل، عبر حسابه على "فيسبوك": "أحد الأدمنز قام بنشر خبر غير مؤكد منذ قليل وأتحمل مسئولية الاعتذار للجميع.. وأتمنى الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز".

ونفت أسرة دلال عبد العزيز شائعة وفاتها، وقالت إنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة، ونشر رامي رضوان زوج ابنة النجمة دلال عبد العزيز نفيا قال فيه: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل"، كما غرد الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، على "تويتر" طالباً من الذين يتسرعون بنشر الأخبار أن يتحروا الدقة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.