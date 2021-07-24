محمد رمضان: اللي يزعل جمهوري أزعله

نشر الممثل المصري، محمد رمضان، مقطعا مصورا له، يظهر فيه وسط مجموعة من جمهوره.

ويظهر رمضان في المقطع المصور الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وسط مجموعة من الأشخاص في الساحل الشمالي يحاولون التقاط الصور التذكارية معه.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وعلق رمضان على المقطع: "اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري أزعله".

ويقضي رمضان عطلته الصيفية، برفقة أسرته في الساحل الشمالي، ويشارك جمهوره ومتابعيه بمقاطع فيديو تظهر التفاف جمهوره حوله في كل مكان يذهب إليه.