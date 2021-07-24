 تامر عاشور يشعل حماسة السعوديين قبل الغناء في جدة... فيديو

وقال تامر عاشور مخاطبا جمهوره السعودي: "مبسوط جدا إني معاكم النهاردة شرف كبير (أن أكون موجودا) مع الجمهور الكبير العظيم... شكرا لكم"، لينفجر المكان بتصفيق الجماهير.
#فيديو— صحيفة المدينة (@Almadinanews) July 24, 202
دخول الفنان تامر عاشور لحفة اليلة ضمن حفلات صيف جدة
تصوير: خالد الحاج#هيئة_الترفيه #بنش_مارك #تامر_عاشور_في_جدة #تامر_عاشور pic.twitter.com/ouEUh8ah0z
وكان المطرب المصري قد نشر بوسترا ترويجيا لحفله عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلا: "جمهوري الحبيب في جدة مستنيكم، السبت 24 يوليو 2021".
وتتر مسلسل "ولاد الناس" الذي عرض في السباق الدرامي في شهر رمضان الماضي هو آخر أعمال تامر عاشور.
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