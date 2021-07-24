 تامر عاشور يشعل حماسة السعوديين قبل الغناء في جدة... فيديو

أشعل الفنان المصري تامر عاشور حماسة السعوديين الذين حضروا حفله في مدينة جدة غربي المملكة مساء اليوم السبت، بعد أن توجه لهم بكلمة عقب صعوده المسرح.

وقال تامر عاشور مخاطبا جمهوره السعودي: "مبسوط جدا إني معاكم النهاردة شرف كبير (أن أكون موجودا) مع الجمهور الكبير العظيم... شكرا لكم"، لينفجر المكان بتصفيق الجماهير.

وكان المطرب المصري قد نشر بوسترا ترويجيا لحفله عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلا: "جمهوري الحبيب في جدة مستنيكم، السبت 24 يوليو 2021".

وتتر مسلسل "ولاد الناس" الذي عرض في السباق الدرامي في شهر رمضان الماضي هو آخر أعمال تامر عاشور.