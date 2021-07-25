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    فورد

    "فورد" تصف اتهام "جنرال موتورز" لها بأنه دون جدارة وتافه

    © AFP 2021 / THIERRY CHARLIER
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    استنكرت شركة "فورد" الأمريكية للسيارات، أمس السبت، الدعوى القضائية التي رفعتها نظيرتها "جنرال موتورز" ضدها لكي تمنعها من استخدام اسمها الخاص بميزة القيادة دون استخدام اليدين، والتي أعلنت عنها في وقت سابق من العام الحالي.

    وذكرت صحيفة "ديترويت فري برس" الأمريكية أن "جنرال موتورز" تزعم في دعواها القضائية أن الاسم الذي اختارته "فورد" للميزة (بلو كروز) يتشابه جدا مع اسم "سوبر كروز"، وهو اسم تقنيتها للقيادة دون استخدام اليدين التي طرحتها في عام 2017، وكذلك مع اسم شركة "كروز" التابعة لها.

    فورد موستنج
    © flickr.com / Dan G
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    وفي الدعوى القضائية المرفوعة يوم الجمعة، قالت "جنرال موتورز" إن الشركات شاركت في "مناقشات مطولة" حول الاسم، لكنها لم تتمكن من حل المشكلة، كما تزعم في شكواها أن "فورد" كانت تدرك بالضبط ما تفعله، وأكدت أنه إذا أرادت شركة الأخيرة أن تبني علامة تجارية جديدة وفريدة من نوعها، فكان بإمكانها فعل ذلك بسهولة دون استخدام كلمة "كروز".

    وكانت شركة "فورد" أعلنت في شهر نيسان/ أبريل عن "بلو كروز" كإسم لنظام مساعدة السائق دون استخدام اليدين، وقالت إنها ستبدأ في دفع الميزة عبر تحديثات البرامج عبر الهواء، على أن تحدد السيارات التي ستطبق عليها التكنولوجيا في وقت لاحق من العام الحالي.

    وأكدت شركة "جنرال موتورز" لصحيفة "ديترويت فري برس" أنها كانت تفضل حل الموقف وديا مع شركة "فورد"، لكنها "لم تترك خيارا سوى أن ندافع بقوة عن علاماتنا التجارية وحماية حقوق الملكية التي اكتسبتها منتجاتنا وتقنياتنا على مدى عدة سنوات في السوق"، بحسب تصريحها.

    من ناحيتها، وصف متحدث باسم شركة "فورد" مزاعم "جنرال موتورز" بشأن سرقتها اسم "كروز" منها بأنه "دون جدارة وتافه"، بحسب تعبيره، وذلك في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى موقع "ذا فيرج".

    وشدد المتحدث باسم "فورد" أن اسم "كروز" هو اختصار شائع للتعبير عن القدرة، ولهذا السبب تم اختيار "بلو كروز" كإسم للتطور التالي لـ"بلو أوفال" لنظام التحكم في السرعة التكيفي الذكي من "فورد"، كما أضاف المتحدث أن "بلو أوفال" يشير إلى شعار "فورد" من الأساس.

    يشار إلى أن هناك العديد من صانعي السيارات الآخرين الذين يستخدمون كلمة "كروز" لوصف ميزات القيادة دون استخدام اليدين، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة الذكي من شركة "هيونداي"، ونظام التحكم النشط في السرعة من "بي إم دابليو".

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