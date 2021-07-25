"إنها شريهان يا سادة"... شهيرة تعلق على مسرحية "كوكو شانيل"

علقت الممثلة المصرية شهيرة على مسرحية "كوكو شانيل"، التي تعود بها الفنانة شريهان إلى المسرح بعد غياب حوالي 18 سنة.

ويتناول العمل المسرحي قصة حياة مصممة الأزياء كوكو شانيل، صاحبة العلامة التجارية الأشهر عالميا في مجال الموضة، والمسرحية من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة شريهان.

وأبدت شهيرة إعجابها بالمسرحية الاستعراضية ووصفت العمل أنه "من أهم الأعمال الدرامية الاستعراضية".

وكتبت شهيرة عبر صفحتها على "فيسبوك"، بحسب موقع "مصراوي": "على منصة شاهد شفت حدث فني أكاد أجزم انه من أهم الأعمال الدرامية الاستعراضية من سنوات طويلة، ولا أبالغ إن كنت أراه يرتقي إلى مستوى عالمي، بفضل كل عناصر العمل المبهرة، كتابه أشعارا، إخراجا، تصويرا، تأليف موسيقي، مصمم استعراضات، وإنتاجا".

وأضافت: "وأخيرا وليس آخرا أبدا، المبهرة إحساسا وتمثيلا وأداءا، وكان استعراضا راقيا يناسب الشخصية التي عجنت نفسها في داخلها، فذابت في تفاصيلها فخرجت بهذه الروعة، إنها شريهان ياسادة، التي جعلتها سنوات الغياب أكثر جمالا إبهارا، وكانت في كل تفصيلة، تبدو لك أن ورائها مجهود كبير وحب عظيم وإيمان بما تقدمه".

وتابعت: "أتقدم لك يا شيري ببالغ امتناني وتقديري لموهبتك، التي أراها في مرحلة أخرى تقترب من العالمية من وجهة نظري، ألف مبروك لكل القائمين على هذا العمل الكبير الراقي، أمتعتونا".