ظهور نادر لزوج ابنة هيفاء وهبي يفاجئ الجميع... صور

نشرت ابنة هيفاء وهبي الوحيدة، زينب فياض، صورة لزوجها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الخاص على "إنستغرام"، مثيرة موجة من التعليقات في السويشال ميديا.

ونشر موقع "أحداث نت" الصور التي التقطتها زينب بمناسبة عيد ميلاده، وأظهرته وسيمًا وحنونًا بشكل كبير وهو برفقة ابنتيه، كما ظهر في صورة وهو يقبل ابنته الصغيرة، وقال الموقع إن زينب لم تصرح عن اسم زوجها بعد.

وسبق لابنة هيفاء وهبي أن نشرت صورة قديمة وغير واضحة لوالدها، زوج هيفاء الأول، حين كان يمتطي الخيل مشاركا في سباق، وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضعت عليها "إيموجي" وجه وقلوب كثيرة للتعبير عن محبتها الكبيرة له، وكتبت عليها كلمة "Daddy" :.