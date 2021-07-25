كارول سماحة تنشر فيديو لاحتفالها بعيد ميلادها مع ابنتها

شاركت الفنانة اللبنانية متابعيها على حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" احتفالها بعيد ميلادها، حيث نشرت مقطع فيديو نال استحسان الجمهور وتعليقاته.

واحتفلت كارول سماحة في أجواء عائلية بسيطة، مع ابنتها الوحيدة تاليا، التي ظهرت في الفيديو وهي تقوم بتقبيل والدتها واحتضانها وتهنئها متمنية لها عيد ميلاد سعيد.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)

ولفتت الطفلة تاليا الأنظار إليها بجمالها، والشبه الكبير بين ملامحها وملامح أمها، وبالطريقة التي عبرت بها عن محبتها لوالدتها بتقبيلها واحتضانها ببراءة، وصفت كارول هذا الاحتفال أنه أفضل احتفال لها وبأنها حصلت على أفضل أمنية تحصل عليها في يوم ميلادها من ابنتها، كما وجهت الشكر لجمهورها على رسائلهم ومعايداتهم.