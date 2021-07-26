حسن يوسف يحكي كواليس رحلته الفنية في "50 عاما من الفن"

كشف الفنان المصري، حسن يوسف، لأول مرة، عن قيامه بكتابة سيرته الذاتية بغية إصدارها في كتاب تحت عنوان "50 عاماً من الفن".

وأكد حسن يوسف، في حوار مع " صحيفة الشرق الأوسط "، أنه "يعكف على كتابة مذكراته هذه الأيام، وسيسرد فيها رحلته الفنية ومشواره الثري الذي قدم خلاله نحو 120 فيلماً وعشرة مسلسلات، بالإضافة إلى أعماله المسرحية والإذاعية".

وأعرب عن تمنيه الاعتزال عقب تجسيد سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة" ليكون أفضل ختام لمسيرته، ووفاءً للإمام الراحل الذي جمعته به صداقة، مؤكداً اعتزازه بتاريخه الفني، وموضحاً أنه لن يقبل بأي عمل ينتقص من ذلك التاريخ.

وعلق على "صورة سيلفي" حديثة، جمعته بزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ونالت اهتمام جمهور السوشيال ميديا الذين أبدوا إعجابهم بها، فقال: "هذه الصورة أثارت ردوداً جيدة أسعدتنا وأكدت حب الجمهور لنا، وهذه نعمة كبيرة من الله".