إليسا منتقدة ابنة فيروز: من تكون والدته أسطورة لا يمكن أن يتصرف بهذه الطريقة

انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا، ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز، بسبب تصرفاتها وأسلوبها المهاجم عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، تلقت إليسا سؤالا بشأن رأيها في "هجومية ابنة فيروز ريما الرحباني مع الكل، وكيفية وضعها لوالدتها بهذه الصورة".

وأجابت إليسا على السؤال بالتأكيد في البداية أن "فيروز للكل"، وتابعت: "نهاد حداد (الاسم الحقيقي لفيروز) هي أم لريما لكن فيروز هي أمنا كلنا".

وأضافت: "طريقة ريما لا تعنيني لكن من تكون والدته أسطورة لا يستطيع أن يتصرف بهذه الطريقة احتراما لتاريخها وصورتها".

فيروز للكل… نهاد حداد إمها لريما بس فيروز إمنا كلنا. طريقة ريما ما بتعنيني بس اللي إمو بتكون أسطورة ما بيقدر يتصرف بهالطريقة كرمال تاريخها وصورتهاhttps://t.co/3m65zTbKID — Elissa (@elissakh) July 25, 2021

​يشار إلى أن ريما الرحباني نشرت مؤخرا صورة حديثة تجمعها بوالدتها فيروز.

وأظهرت الصورة المشتركة الفنانة فيروز للمرة الأولى بعد آخر صورة لها التقطت خلال اجتماعها بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وبدت فيروز بصحة جيدة في الصورة بالرغم من التصريحات والأنباء المنتشرة عن سوء حالتها الصحية.

وأرفقت ريما الرحباني الصورة بعبارة "سيلفي والماضي خلفي".

وتحرص ريما الرحباني دائما على نفي شائعات الوفاة التي تطال والدتها الفنانة فيروز، والتي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.