شركة طيران أوكرانية تخصص ملابس غير مألوفة لمضيفاتها... صور

أعلنت شركة طيران أوكرانية عن تصميم زي جديد لمضيفات الطيران العاملات على خطوطها الجوية، وذلك لإعطاء راحة أكبر لهن خلال فترة العمل ضمن الرحلات على متن الطائرة.

وذكر موقع متخصص بأخبار شركات الطيران، أن شركة "SkyUp Airlines" الأوكرانية سمحت للمضيفات العمل بالملابس والأحذية الرياضية.

Nike sneakers instead of high heels: Ukrainian low-cost airline SkyUp to change flight attendants uniform.



This will have a positive impact on the well-being of the staff who have to spend a lot of time on their feet.



Photo: SkyUp pic.twitter.com/CJjD1Dob1F — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 24, 2021

وبحسب الموقع، قررت شركة الطيران بعد أربع سنوات من العمل، تجديد زي المضيفات وجعله أكثر راحة، مطلقة عليه اسم "SkyUp Champions" بالرغم من أن الجزء الرجالي من المجموعة ظل كلاسيكيًا.

وتم إجراء تغييرات كبيرة على ملابس المضيفات حيث يرتكز الزي الجديد على فكرة الديناميكيات والحركة، لذا "بدلاً من التنانير سترتدي المضيفات بناطيل رياضية".

كما سترتدي الفتيات معطفًا جلديًا وسيتم توفير أحذية رياضية لهن بدلاً من الأحذية.

ويعتقد المصممون أن تغيير الشكل سيكون له تأثير إيجابي على رفاهية الموظفين، الذين يقضون اليوم بأكمله على أقدامهم. وفقًا للمصممين، فهذه ملابس هي لشخصيات نشطة وجريئة ومشرقة.