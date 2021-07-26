رسالة جديدة من أحمد العوضي إلى ياسمين عبد العزيز بعد تحسن حالتها الصحية

وجه الفنان المصري، أحمد العوضي، رسالة جديدة إلى زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تحسن حالتها الصحية، إثر الوعكة التي ألمت بها في الأيام الماضية.

وكتب العوضي من منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "على قدر أهل العزم تأتي الشدائد".

ويرافق العوضي زوجته في المستشفى لحين تعافيها من أزمتها الصحية، ودائما ما يصدر بيانات رسمية بشأن حالتها الصحية لطمأنة معجبيها ووسائل الإعلام.

وكان أحمد العوضي تقاسم وياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.

من ناحية أخرى رجح الممثل وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، يوم السبت، أنها ستخرج من المستشفى وتعود إلى منزلها في عضون أسبوع أو 10 أيام.

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حالة شقيقته مستقرة، و لكنها قليلة الكلام ، وفي حاجة إلى بعض الوقت للاطمئنان عليها.

يذكر أنه تم نقل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى إحدى المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما تعرضت لتسمم في الدم، إثر عملية جراحية لاستئصال ورم في الرحم.

ونتج تلوث الدم أثناء عملية نقله، ونتج عنها دخولها في غيبوبة استمرت 16 ساعة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر إبراهيم الزيات، في تصريحات تلفزيونية: "إن في حالة إثبات بأن ما حدث مع الفنانة ياسمين عبد العزيز خطأ طبي، سيحاسب بكل الطرق، سواء عن طريق القانون في النيابة العامة، أو عن طريق الحساب في النقابة".

وشدد الزيات على أن الحساب يشمل جميع الأطباء "حتى لو اسمه كبير"، والحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيا وإيقافه عن العمل.

ولفت إلى أن "استخدام المنظار الجراحي له إرشادات دولية يجب أن تتبع، وإذا خالف شخص هذه الإرشادات يدخل في إطار الإهمال الطبي، كما أن هذه الإرشادات تحدد الأماكن التي يتم فيها استخدام هذا المنظار"، مؤكدا أن عقوبة الإهمال الطبي تحدد حسب الخطأ والجرم.