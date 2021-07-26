بسنت شوقي تكشف عصبية محمد فراج بفيديو صورته فيه دون علمه... "هل أنت مجنونة؟"

كشفت الممثلة المصرية، بسنت شوقي، عن عصبية زوجها الفنان، محمد فراج، بنشرها مقطعا مصورا طريفا له دون علمه.

وقررت شوقي أن ترصد رد فعل زوجها العنيف خلال متابعته مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والإنتاج الحربي المصريين، التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 للدوري المصري.

ويبين الفيديو نظر محمد فراج شذرا إلى زوجته بسنت شوقي عندما أخبرته أن "النادي الأهلي دائما ما يحقق الفوز بواسطة التحكيم"، ليرد عليها إن كانت تقصد في حديثها "أهلي جدة"، وسألها إن كانت مجنونة.

وقال فراج الذي هو من مشجعي النادي الأهلي لبسنت شوقي: "هل تتابعين المباراة من الأساس، لا تحرقي دمنا، أنت أساسا لا تتابعي ما يحدث في المباراة".

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وبادر الأهلي بالتسجيل عبر لاعبه التونسي علي معلول في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن الإنتاج انتفض في بداية الشوط الثاني، بعدما أحرز هدفين حملا توقيع محمد طارق أبو العز ومصطفى البدري في الدقيقتين 54 و64 على الترتيب.

وقلب النادي الأهلي الأمور رأسا على عقب، بعدما تعادل البديل حسين الشحات في الدقيقة 85، فيما أحرز البديل الآخر الكونغولي والتر بواليا هدف الفوز الثمين، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز حافظ النادي الأهلي المصري على فرص الحفاظ على لقبه بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني من 25 مباراة بمباراتين أقل عن الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة من 27 مباراة، في حين تأزم موقف الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

يشار إلى أن محمد فراج وبسنت شوقي احتفلا مساء الجمعة 11 يونيو/ حزيران الماضي بعقد قرانهما.

وأعرب العديد من المتتبعين عن إعجابهم الشديد بالزفاف، الذي وصفوه بغير التقليدي خاصة مشهد العجلة، والذي جاء تقليدا لمشهد فيلم معبودة الجماهير لشادية وعبد الحليم حافظ، بالإضافة لرقصتهما الشهيرة والتي أثارت جدلا كبيرا.

يشار إلى أن محمد فراج حقق نجاحا كبيرا من تجسيده دور "الشيخ مؤنس" ضمن أحداث المسلسل التلفزيوني "لعبة نيوتن"، الذي عرض في شهر رمضان العام الحالي، ويشاركه بطولته منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد.