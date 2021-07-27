تسريبات تكشف تخلي "سامسونغ" عن ميزة مهمة في هاتف غالاكسي الجديد

كشف موقع متخصص بالهواتف الذكية تفاصيل جديدة، متعلقة بأحدث إصدارات شركة سامسونغ Galaxy Z Flip 3، تتضمن قيام الشركة بتغييرات قد تفاجئ مستخدميها.

وذكر حساب "آيس يونيفرس" المعروف بتسريبه أنباء تخص المواضيع التكنولوجية، أن شركة "سامسونغ" تخلت عن ميزة الشحن السريع واكتفت بسرعة شحن تصل إلى أقل من 25 واط على هواتفها.

To 15WMan:

If you think that charging is too fast, you can set it to slow charging, enjoy your 15W happy life, but don't disturb the fast charging we need, sometimes we really need to quickly add power.

People who refuse 65W will be as selfish with people who refuse 120Hz. pic.twitter.com/Lq3pmpfaAy — Ice universe (@UniverseIce) July 23, 2021

ونشرت المعلومات عبر تغريدة جاء فيها أن "جهاز Galaxy Z Flip 3 المقبل والقابل للطي، يدعم سرعات شحن لا تتجاوز 15 واط، ما يعد مفاجئة لمستخدمي "سامسونغ" المنتظرين للجهاز".

وأضاف الحساب ساخرا من خطوة الشركة: "تستخدم سلسلة iPhone 13 شاحناً سريعاً بقوة 25 واط، ولا تزال سامسونغ تطلق Z Flip 3 بشاحن 15 واط".