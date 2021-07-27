7 أطعمة وعادات غذائية تجعلك تعيش حتى 100 عام

يعد العيش حياة طويلة وصحية على رأس قائمة رغبات معظم الناس، لكن للوصول إلى الهدف يتعين الالتزام الصارم بعدد من العادات الغذائية الصحية.

حدد المؤلف الأمريكي دان بوتنر من خلال العمل مع ناشيونال جيوغرافيك والمعهد الوطني للشيخوخة، مناطق العالم التي يعيش فيها الناس عمرا أطول ويتمعون بصحة أكثر مثل سردينيا في إيطاليا، وأوكيناوا في اليابان، ولوما ليندا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أطلق بوتنر وفريقه على هذه المناطق اسم "المناطق الزرقاء"، ثم شرعوا في اكتشاف القاسم المشترك بين هؤلاء السكان.، بحسب موقع "ويب ميد" المتخصص في الشؤون الصحية والطبية.

على سبيل المثال، الأشخاص في المناطق الزرقاء ينشطون بشكل طبيعي على مدار اليوم، ولديهم روابط وطيدة في مجتمعهم، ويشعرون بوجود هدف في حياتهم.

لكن نظامهم الغذائي يشتمل على أشياء مشتركة أيضا، تمنحهم عمرا طويلا وصحة سليمة.

1.الفاصولياء

الناس في المناطق الزرقاء يأكلون الفاصولياء بانتظام بمعدل نصف كوب على الأقل كل يوم.

والفاصولياء هي مصدر غير مكلف للبروتين النباتي وهي غنية بالألياف، وتعد مادة مغذية مرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض وهي مفيدة لصحة الأمعاء.

2. الخضروات الصليبية

يحتوي كل من البروكلي والقرنبيط والملفوف على مركبات طبيعية مفيدة للقلب وتساعد على درء بعض أنواع السرطان.

3.المكسرات

يأكل المعمرون في المنطقة الزرقاء حوالي 2 أوقية من المكسرات يوميا- أي ما يقرب من حفنتين صغيرتين.

يمكنك تنويع المكسرات التي تأكلها (مثل الفستق والجوز واللوز) للحصول على مجموعة من الفوائد. يعتبر الفول السوداني خيارا اقتصاديا بشكل خاص.

4.شرب الماء

على الرغم من أن الأشخاص في المناطق الزرقاء يشربون أيضا مشروبات مثل الشاي والقهوة، إلا أن معظم ترطيب الجسم يجب أن يأتي من الماء.

5.سكر أقل

يأكل الناس في المناطق الزرقاء خمس السكر المضاف الذي يأكله سكان أمريكا الشمالية على سبيل المثال.

6.لحوم أقل

في المناطق الزرقاء، اللحوم ليست هي محور الوجبة، بل طبق جانبي أو وسيلة لتعزيز النكهة في الوصفات. غالبا ما تكون وجباتهم نباتية، وغالبا ما تكون الفاصوليا مصدر البروتين الرئيسي (أو التوفو كما في أوكيناوا).

7.الدفء العائلي

أظهر الامتنان وتناول الطعام مع أحبائك. خذ لحظة لإظهار الامتنان قبل الوجبة - وبشكل مثالي، استمتع بوجباتك بصحبة العائلة والأصدقاء كما يفعل سكان المناطق الزرقاء.