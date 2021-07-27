نوكيا تعلن عن هاتف "إكس أر 20" فائق الصلابة بدعاية مميزة.. فيديو

كما يتميز الهاتف الذكي بشاشة "IPS" بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، مغطاة بزجاج واقي من "Corning Gorilla - Glass Victus".

يقاوم الجهاز السقوط من ارتفاع 1.8 متر، كما أنه حاصل على شهادتي "IP68" و"MIL-STD-810H".

معالج الجهاز "Snapdragon 480 5G"، ويعمل على شبكات الجيل الخامس.