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    النيابة العامة المصرية

    تغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه لتحرشه بفنانة مصرية

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    أصدرت إحدى محاكم القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكما نهائيا في قضية اتهام الممثلة المصرية زينب غريب طبيبا بيطريا بالتحرش بها.

    وأيدت محكمة مستأنف قصر النيل حكم أول درجة القاضي بمعاقبة الطبيب بغرامة 10 آلاف جنيه، بحسب فضائية "صدى البلد" المصرية.

    تحرش
    lahamag.com
    فنانة مصرية تروي تفاصيل تحرش طبيب بيطري بها‎
    وكانت زينب غريب، التي حققت شهرة من المشاركة في بطولة المسلسل التلفزيوني "بـ100 وش"، الذي عرض في رمضان 2020، كشفت في شهر مايو/ أيار الماضي عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة.

    وقالت غريب في منشور لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة.. يتقال لي إما إسكتي وإما ده مريض والمسامح كريم.. وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست مثلها مثلي بالضبط".

    وتابعت: "أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أو اغتصب، أو تحرش تدافع عنه وتنسى إني في مقام ابنتها أيضا.. فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي أو أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه!".

    كما صرحت زينب غريب لـموقع "إرم نيوز" وقتها إنها تفاجأت بشخص يصورها من ظهرها في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة، فذهبت إلى أقرب نقطة شرطة وقدمت بلاغا ضد المتحرش، الذي اكتشفت أنه طبيب بيطري ومتزوج، مؤكدة أن كل أفراد الشرطة والنيابة تعاملوا معها بكل احترام وحرصوا على إنهاء كل الإجراءات بشكل سريع.

    ولفتت زينب غريب إلى أن أسرة المتحرش بها تواصلت معها من أجل التنازل عن المحضر، لكنها طلبت منهم ضمانة بألا يكرر هذا الفعل مع أي فتاة أخرى.

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