"نيتفلكس" تنتج مسلسلا تلفزيونيا حيا عن "بوكيمون"

وذكر مجلة "فارايتي" السينمائية أن منتج مسلسل "لوسيفر" الشهير، جو هندرسون، يشارك في مسلسل "بوكيمون" الجديد بالكتابة والإنتاج التنفيذي.

وكشفت مصادر للمجلة أن مسلسل "بوكيمون" الجديد سيكون على غرار فيلم "المحقق بيكاتشو"، يمزح بين ممثلين حقيقيين ورسوم غرافيك، والذي طرح في دور العرض السينمائية عام 2019، وهو من بطولة رايان رينولدز وجستيس سميث، وحقق إيرادات في شباك التذكر التاذكر فاقت 430 مليون دولار أمريكي.

وقالت مجلة "فارايتي" أن قرار "نيتفلكس" بإنتاج مسلسل حي عن "بوكيمون" نتج من نجاح مسلسلات عنه تعرضها على منصتها، مثل "Pokemon: Indigo League" و"Pokemon Journeys"، فضلا عن أن "نيتفلكس" حققت نقلة قوية في مجال الرسوم المتحركة خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعلنت قي وقت سابق عن تقديمها سلسلة أصلية مبنية على شخصية "ترمينيتور" الخيالية.

وتتمحور فكرة كارتون "بوكيمون" الذي ظهر لأول مرة عام 1995 حول مخلوقات خيالية تسمى "بوكيمون"، ويقوم البشر المعروفين باسم "مدربو بوكيمون" بإمساك بوكيمون وتدريبه لمحاربة بوكيمون آخرين.

وأصبح امتياز "بوكيمون" ككل ظاهرة عالمية منذ ظهوره لأول مرة في عام 1995، والذي يشمل الآن العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام وألعاب الفيديو ولعبة بطاقات التداول والكتب والرسوم الهزلية للمانغا وغير ذلك الكثير.