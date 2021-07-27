معز مسعود يكشف كواليس فيلمه المشارك بمهرجان فينيسيا... من أواخر أيام البشرية قبل كورونا

كشف الداعية الإسلامي، معز مسعود، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه دعوة رسمية لحضور مهرجان "فينيسيا" السينمائي الـ78، بمناسبة مشاركة فيلمه "أميرة" في إحدى مسابقاته.

وشارك مسعود صورا من كواليس تصوير الفيلم، الذي أخرجه محمد دياب، والتي التقطت في "أواخر أيام البشرية قبل فيروس "كورونا" المستجد وارتداء الكمامات الطبية بشكل إلزامي.

ويساهم معز مسعود في إنتاج الفيلم بشركته "أكاميديا"، إلى جانب شركة "فيلم كلينيك" لمحمد حفظي، وشركات "أغورا أوديوفيجيوال"و"الطاهر ميديا برودكشن" و"ذا أماجيناريوم فيلمز".

ويشارك فيلم "أميرة" في مسابقة آفاق "أوريزونتي" بمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث سيعرض عالميا هناك لأول مرة، وهو من بطولة الفنانة الأردنية، صبا مبارك، وتارا عبود.

وفيلم "أميرة" مستوحى من ظاهرة الحياة الواقعية للأطفال الفلسطينيين الذين يتم إنجابهم من خلال التلقيح الصناعي باستخدام الحيوانات المنوية المهربة للسجناء السياسيين الفلسطينيين.

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وكان معز مسعود أكد لزوجته الفنانة المصرية حلا شيحة في رسالة دعم لها بعد تعرضها لهجوم من جانب العديد من الفنانين، عقب تبرؤها من آخر أفلامها "مش أنا" أن "فنوننا وثقافتنا وهويتنا قادرون على التلاقي، ولقد بدأت أفعل هذا في أعمالي الفنية وفيلمي "اشتباك" افتتح في مهرجان "كان" السينمائي، وفيلمي القادم سيعرض في مهرجان "ڤينيسيا" قريبا، وسنكون قادرين أنا وأنت على أخذ خطوات أكبر وأمثل على هذا الطريق العظيم الذي ستعرف قيمته الأجيال القادمة".

وتقام الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.